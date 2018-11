Kosovo: Eulex, “notevoli progressi” su stato di diritto consentono ritiro progressivo missione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio giudiziario del Kosovo ha invece informato il Consiglio circa la valutazione delle attività dei giudici, che è un processo di importanza significativo che includeva la valutazione di tutti i giudici. Idrizi ha sottolineato che l’organismo da lui presieduto ha completato il processo di colloqui dei nuovi giudici e sono previste delle nomine. Infine il capo missione Eulex ha sottolineato come “poiché Eulex ha completato il suo mandato esecutivo nel sistema giudiziario del Kosovo lo scorso giugno e ha progressivamente recepito le sue responsabilità in altri settori chiave, è opportuno che le autorità del Kosovo ne assumano la piena proprietà degli sforzi di riforma per rendere le loro istituzioni più capaci e resilienti". "A tal fine – ha concluso Papadopoulou - accolgo con favore l'avvio dell'iniziativa Giustizia 2020, guidata dal ministro della giustizia in stretta cooperazione con i presidenti dei consigli giudiziari e dei pubblici ministeri". (Kop)