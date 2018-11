Ponte Genova: Mit, riunione con Toti e Bucci, negoziato in Ue per fondi Liguria

- Negoziare una modifica al vigente Regolamento comunitario n. 1303/2013 al fine di riconoscere la straordinarietà della catastrofe che ha colpito la città di Genova lo scorso 14 agosto e poter, quindi, derogare e rafforzare il finanziamento europeo per la regione Liguria. Questo l’obiettivo che, su impulso del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato condiviso oggi durante una riunione al Mit con il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione, Marco Bucci. Alla riunione hanno preso parte il viceministro Edoardo Rixi e la direzione generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Mit, incaricata della trattativa in Europa. Lo rende noto lo stesso ministero in un comunicato. (segue) (Com)