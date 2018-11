Italia-Repubblica Ceca: presidente Friuli Venezia Giulia Fedriga a Praga, incontro con ambasciatore Nisio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato a Praga l’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Francesco Nisio. Fedriga, come si legge su un tweet dell’ambasciata italiana, ha anche incontrato i rappresentanti della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca (Camic), in vista della sua missione operativa nella regione ceca della Vysocina. (Res)