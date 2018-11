Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada ricevuto da governatore Friuli Fedriga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Mammad Ahmadzada ha incontrato ieri il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Come riferisce il profilo Facebook ufficiale dell'ambasciata, durante l'incontro le parti si sono scambiate delle opinioni sul partenariato strategico tra l'Azerbaigian e l'Italia e sui possibili impatti dello sviluppo delle relazioni interregionali sull’ampliamento della cooperazione tra i due paesi in diversi ambiti dell'economia e in vari settori, inclusi quello industriale, infrastrutture e agricoltura.(Res)