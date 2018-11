Kosovo: Eulex, “notevoli progressi” su stato di diritto consentono ritiro progressivo missione (2)

- Papadopoulou ha sottolineato i “notevoli progressi compiuti” dalle controparti locali e nel rafforzamento dello stato di diritto nel Kosovo, rimarcando il ruolo chiave svolto nel corso degli anni dal Consiglio come un meccanismo efficace per facilitare il coordinamento tra gli attori locali e l’Ue sulle questioni fondamentali e come catalizzatore per miglioramenti in aree critiche. Il capo missione dell’Eulex ha riconosciuto l'aumento delle prestazioni e delle capacità di alcune istituzioni dello Stato di diritto, come la polizia del Kosovo, organi giudiziari e di prova del Kosovo e, in particolare, l'Agenzia per la registrazione civile, che consente il ritiro progressivo del sostegno di Eulex e dalla crescente dipendenza da strumenti di assistenza alternativi. (segue) (Kop)