Serbia: ministro Difesa Vulin, cambiare atteggiamento verso Podgorica e Skopje dopo votazione Interpol

- La Serbia "deve cambiare il proprio atteggiamento" nei confronti del Montenegro e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) dopo che hanno sostenuto l'ingresso del Kosovo nell'Interpol: lo ha dichiarato il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, secondo quanto riporta la stampa locale. In quei paesi, ha detto Vulin, non ci sono interlocutori sinceri né amici per Belgrado. "Faccio appello al presidente (Aleksandar) Vucic affinché cambi atteggiamento verso il Montenegro e la Macedonia settentrionale e mostri che bisogna meritare l'amicizia con la Serbia", ha detto Vulin, aggiungendo che Podgorica e Skopje erano "consapevoli" di ferire la Serbia sostenendo la candidatura di Pristina all'Interpol. (segue) (Seb)