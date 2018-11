Kosovo: movimento Vetevendosje chiede dimissioni massimi rappresentanti istituzionali per mancata adesione a Interpol (2)

- L'Assemblea generale dell'Interpol, riunita a Dubai, ha respinto ieri la richiesta di ingresso del Kosovo nell'organizzazione internazionale con sede a Lione: alla prima votazione 76 paesi hanno sostenuto l'adesione del Kosovo all'Interpol, mentre 56 paesi hanno votato contro e 22 si sono astenuti. Esito simile anche nella seconda votazione, con soli 68 paesi membri a sostenere l'ingresso di Pristina, a fronte dei 51 contrari e di 16 astenuti. Pristina, per diventare un paese membro dell'organizzazione internazionale, avrebbe dovuto ottenere una maggioranza di due terzi dei paesi membri presenti alla riunione odierna. Si tratta di una nuova battuta d'arresto per i piani del Kosovo di entrare a fare parte dell'Interpol, dopo che nel 2017 il governo di Pristina aveva deciso di rinunciare alla candidatura consapevole di non avere il numero di voti necessari. (segue) (Kop)