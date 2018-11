Kosovo: Eulex, “notevoli progressi” su stato di diritto consentono ritiro progressivo missione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apostolova ha sottolineato che il nuovo rapporto del Kosovo che coprirà il periodo dal febbraio 2018 al gennaio 2019 è in corso di elaborazione e ha espresso ottimismo che dopo aver analizzato tutti i contributi, l'Unione europea sarà in grado di produrre un altro rapporto completo che aiuterà il Kosovo a proseguire nel suo percorso europeo. Il capo della rappresentanza Ue nel paese balcanico ha elogiato poi il ministro Tahiri, e altre autorità del Kosovo coinvolti per i continui sforzi e l'attuazione degli impegni legati all’Agenda europea di riforma, notando che ciò che resta da fare in sede normativa è la rapida adozione delle disposizioni relative alla sospensione e la rimozione di funzionari pubblici, rispettivamente, incriminati e condannati per corruzione. (segue) (Kop)