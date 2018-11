Serbia-Lesotho: ministro Esteri Dacic riceve omologo Magkothi in visita a Belgrado (4)

- Il capogruppo in parlamento della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ha annunciato che il suo partito, insieme al movimento Vetevendosje, ha presentato una richiesta all'assemblea nazionale per tenere una seduta incentrata sul presunto venire meno del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di alcuni paesi. Hoti ha criticato il ministro degli Esteri Pacolli per non essere stato trasparente nell'informazione e per non aver affrontato adeguatamente la campagna della diplomazia di Belgrado contro il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. Il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha osservato in precedenza che "se non è vero" che altri paesi hanno revocato il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, allora perché Pristina "chiede ai paesi occidentali" di frenare l'azione diplomatica della Serbia rivolta verso tale obiettivo. "Certamente questo li irrita molto in quanto lo considerano un fatto già risolto e continuano a parlare di questi 116 paesi che hanno riconosciuto il Kosovo", ha affermato Dacic, aggiungendo che "il loro numero crescerà". (segue) (Seb)