Speciale difesa: segretario generale Nato Stoltenberg, con Lituania forte sostegno reciproco

- Le truppe lituane aiutano a costruire sicurezza in Afghanistan e in Kosovo, la Lituania ospita il contingente multinazionale della Nato e condivide le conoscenze sulla sicurezza energetica attraverso il Centro di eccellenza della Nato a Vilnius. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro della Lituania, Saulius Skvernelis. "La Lituania è anche l'esempio" di cosa significhi "spesa per la difesa" e "investimento in attrezzature importanti, con il suo impegno a spendere il 2 per cento del Pil destinato alla difesa quest'anno", ha dichiarato il segretario generale della Nato. Stoltenberg ha inoltre ricordato che la Lituania guida "le esercitazioni Iron Wolf" che riuniscono 13 alleati fornendo formazione. Per queste ragioni, quindi, il sostegno della Nato alla Lituania è "forte così come quello della Lituania alla Nato" ha concluso il segretario generale. (Beb)