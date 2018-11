Serbia-Kosovo: Assemblea Interpol respinge adesione kosovara, reazioni contrapposte da Belgrado e Pristina (11)

- Il voto è stato commentato anche dall'ambasciata statunitense a Pristina, secondo la quale l'adesione del Kosovo all'Interpol non riguarderebbe il riconoscimento dell'indipendenza del paese ma il rafforzamento della sicurezza nei Balcani e nel mondo. In una nota diffusa dall'ambasciata si legge che "la polizia del Kosovo è un istituzione pienamente integrata e capace, che ha dimostrato di poter aiutare a smantellare organizzazioni di terroristi internazionali, criminali nello spazio cibernetico, e nel contrabbando di droghe, armi ed esseri umani". L'ambasciata Usa critica quindi la "campagna guidata dalla Serbia", che consiste nel fare pressioni sui paesi membri per votare contro l'adesione del Kosovo all'Interpol. (segue) (Seb)