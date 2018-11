I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo, mancata adesione Pristina a Interpol è grande vittoria - La mancata adesione del Kosovo all'Interpol è "una grande vittoria" per la Serbia: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic,commentando la votazione dell'Assemblea generale dell'Interpol riunita oggi a Dubai. In una conferenza stampa congiunta con il presente serbo Aleksandar Vucic, Dacic ha detto di non voler "essere modesto". "Vucic è modesto, ma io non lo sarò, questa è una grande vittoria per la Serbia e per il popolo serbo. Questo è l'indicatore che non si può ottenere niente con la forza, che non si può più fare senza un accordo con la Serbia. Hanno tentato con la forza di entrare nell'Unesco e nell'Interpol contro tutte le regole del diritto internazionale. Ho detto loro chiaramente 'non mettetevi in mostra, non andate incontro alla vergogna, non andate incontro a una debacle'. Volevo salvarli dalla vergogna", ha detto Dacic aggiungendo che "adesso qualcuno deve spiegare" l'affermazione di Pristina secondo cui sono 116 i paesi che hanno riconosciuto il Kosovo, laddove l'Interpol ha 192 membri. (segue) (Res)