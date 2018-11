I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ministero Esteri su mancata adesione Interpol, Serbia ha politicizzato il processo - Il ministero degli Esteri del Kosovo ha espresso oggi profondo rammarico per la decisione dell'Assemblea generale dell'Interpol di non ammettere Pristina tra i suoi paesi membri. Una nota diffusa dal ministero degli Esteri kosovaro accusa la Serbia di tentativi di corruzione per influenzare l'esito della votazione contro le ambizioni di Pristina. "L'adesione all'Interpol è un processo finalizzato a rispondere a criteri tecnici e professionali, che sono stati valutati positivamente dalle strutture gestionali dell'Interpol; ma la Serbia e alcuni dei suoi alleati hanno politicizzato il processo", osserva il ministero kosovaro nella nota, nella quale vengono ringraziati tutti i paesi che hanno votato in favore dell'adesione viene ribadita l'intenzione di proseguire "la nostra cooperazione con i paesi alleati, gli Stati Uniti e l'Unione europea". (segue) (Res)