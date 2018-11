Bosnia-Serbia: ministri Commercio decidono di non partecipare a conferenza Cefta per dazi Kosovo (4)

- Secondo la portavoce dell'Ue, Bruxelles si aspetta che Pristina ritiri quando prima la misura annunciata dal premier Ramush Haradinaj. Kocijancic ha affermato inoltre che la decisione rappresenta "una chiara violazione" del concetto di cooperazione regionale e dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta, dall'acronimo inglese Central European Free Trade Agreement - accordo di libero scambio regionale tra ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Kosovo, Bosnia, Montenegro, Albania e Moldova). Il primo ministro del Kosovo Haradinaj ha annunciato nelle scorse settimane che Pristina intende imporre un dazio del 10 per cento sul prezzo delle merci in arrivo dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. "Per la prima volta abbiamo preso misure di protezione", ha spiegato Haradinaj annunciando la decisione. Il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj ha aggiunto che Belgrado sta spendendo molto denaro per "danneggiare la sovranità del Kosovo" e questa misura punta anche a scoraggiare tali azioni. L'Agenzia di statistica del Kosovo indica che la Serbia, nonostante i rapporti politici tesi con Pristina, continua ad essere il maggiore esportatore di beni nel paese non riconosciuto da Belgrado ai suoi confini meridionali. (Bos)