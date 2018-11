Serbia-Lesotho: ministro Esteri Dacic riceve omologo Magkothi in visita a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status del Kosovo non è una "questione finita", ha detto il ministro Dacic nel corso dell'ultima seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenuta il 14 novembre per esaminare il report regolare sull'attività della missione Onu in Kosovo (Unmik). "Molti credono che lo status del Kosovo sia una questione finita, ma molti altri credono che non lo sia", ha detto Dacic nel suo intervento aggiungendo che molti paesi stanno ripensando al riconoscimento dato all'indipendenza del Kosovo, mentre 10 Stati nel mondo hanno già ritirato il proprio riconoscimento. L'Unione delle Comore è l'ultimo paese in ordine di tempo ad avere ritirato il proprio riconoscimento dato all'indipendenza proclamata da Pristina nel 2008: a dare l'annuncio è stato il 7 novembre il ministro degli Esteri della Serbia, dopo una riunione avvenuta a Belgrado con il capo della diplomazia comoriana, Mohamed El-Amine Souef. La revoca del riconoscimento, come ha spiegato Dacic in una conferenza stampa successiva all'incontro, è stata ufficializzata in un documento firmato dal collega dell'Unione delle Comore. (segue) (Seb)