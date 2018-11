I fatti del giorno - Balcani (3)

- Bosnia-Serbia: ministri Commercio decidono di non partecipare a conferenza Cefta per dazi Kosovo - I ministri del Commercio della Bosnia-Erzegovina e della Serbia, rispettivamente Mirko Sarovic e Rasim Ljajic, hanno deciso di non partecipare alla prossima conferenza ministeriale dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) che si terrà a dicembre. Secondo quanto riporta la stampa serba, la decisione è stata presa nel corso di un incontro fra i due ministri avvenuto ieri a Sarajevo. Al termine dell'incontro Sarovic ha spiegato che "parteciperebbe se Pristina ritirasse" i dazi del 10 per cento stabiliti recentemente sulle merci importate da Serbia e Bosnia Erzegovina. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di un coinvolgimento dell'Unione europea nella questione. Il ministro serbo Ljajic ha osservato che la decisione di Pristina "è politica", dal momento che Serbia e Bosnia Erzegovina non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. "Avete delle contromisure economiche per rispondere a una posizione politica, il che è completamente senza senso", ha detto Ljajic. Nei giorni scorsi lo stesso Ljajic ha anticipato che avrebbe presto avuto un incontro con l'omologo bosniaco, per chiedere alla Commissione europea "di reagire" ai dazi decisi da Pristina sulle merci provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina. (segue) (Res)