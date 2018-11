Kosovo: ambasciata Usa su mancata adesione Interpol, sconfitta per sicurezza globale

- L'adesione del Kosovo all'Interpol non riguarderebbe il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina ma il rafforzamento della sicurezza nei Balcani e nel mondo. E' quanto si legge in una nota dell'ambasciata statunitense a Pristina, diffusa per esprimere rammarico dopo l'esito del voto con cui oggi ad Abu Dhabi l'Assemblea generale dell'Interpol ha respinto la domanda di adesione del Kosovo. Secondo quanto evidenzia l'ambasciata Usa, "la polizia del Kosovo è un istituzione pienamente integrata e capace, che ha dimostrato di poter aiutare a smantellare organizzazioni di terroristi internazionali, criminali nello spazio cibernetico, e nel contrabbando di droghe, armi ed esseri umani". (segue) (Kop)