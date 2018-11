Serbia-Kosovo: ministro Interno Stefanovic dopo votazione Interpol, grazie a cittadini per sostegno

- Il ministro dell'Interno della Serbia Nebojsa Stefanovic ha ringraziato i cittadini del paese per il sostegno morale dato alle autorità sulla questione di un eventuale ingresso nell'Interpol del Kosovo. In un intervento per l'emittente "Rts", Stefanovic ha detto di essere orgoglioso per la vittoria ottenuta a Dubai, dove si è riunita oggi l'Assemblea generale dell'Interpol. In agenda era la votazione su un eventuale ingresso di Pristina nell'organizzazione internazionale. L'assemblea ha respinto la proposta di adesione. "Adesso è tutto finito, dopo (questa votazione) si prosegue con le altre richieste di altri paesi", ha detto Stefanovic da Dubai, dove ha preso parte ai lavori dell'Assemblea. "I cittadini serbi possono essere orgogliosi del loro ministero dell'Interno e di tutti coloro che con noi hanno difeso i colori della Serbia", ha detto ancora Stefanovic. (Seb)