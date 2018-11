Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vulin, mancata adesione Pristina a Interpol è vittoria diritto internazionale

- La mancata adesione del Kosovo all'Interpol è una vittoria del diritto internazionale: lo ha detto il ministro della Difesa della Serbia, Alekandar Vulin, in una dichiarazione al quotidiano "Kurir". "Si tratta di una vittoria storica che dice quanto è cambiata la posizione della Serbia nella comunità internazionale. Il presidente (serbo Aleksandar) Vucic ha fatto della Serbia un paese che viene rispettato e che neppure le grandi potenze possono trascurare. E' una vittoria del diritto internazionale. Voglio fare le mie congratulazioni in particolare al presidente Vucic, al ministro (dell'Interno Nebojsa) Stefanovic e ai loro collaboratori per la battaglia e per il successo conseguito", ha detto Vulin. (Seb)