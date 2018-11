Serbia-Kosovo: Assemblea Interpol respinge adesione kosovara, reazioni contrapposte da Belgrado e Pristina (12)

- "Con questo risultato perdiamo tutti", aggiunge la nota della rappresentanza diplomatica di Washington che invita poi Pristina e Belgrado a continuare il loro impegno nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti a Bruxelles, "unica strada per entrambi i paesi per accelerare lungo i loro percorsi di adesione all'Ue". "Sia Serbia che Kosovo devono realizzare che i loro percorsi verso il futuro europeo si fondano sulla normalizzazione", conclude la nota invitando le parti "ad evitare provocazioni ed a lavorare per un accordo". Nella riunione odierna a Dubai l'Interpol ha approvato invece l'adesione di Kiribati e Vanuatu, facendo salire il numero dei paesi membri a 194, ma lasciando ancora insoddisfatte le aspettative del Kosovo. Tra gli stati che hanno sostenuto anche oggi la Serbia in opposizione alle pretese kosovare figurano Romania, Spagna, Venezuela, Marocco, Cipro, Cina, Bielorussia e Russia. (Seb)