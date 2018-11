Kosovo: ministero Esteri su mancata adesione Interpol, Serbia ha politicizzato il processo (3)

- Quella di oggi è una nuova battuta d'arresto per i piani del Kosovo di entrare a fare parte dell'Interpol, dopo che nel 2017 il governo di Pristina aveva deciso di rinunciare alla candidatura consapevole di non avere il numero di voti necessari. Nella riunione odierna a Dubai l'Interpol ha approvato invece l'adesione di Kiribati e Vanuatu, facendo salire il numero dei paesi membri a 194, ma lasciando ancora insoddisfatte le aspettative del Kosovo. Tra gli stati che hanno sostenuto anche oggi la Serbia in opposizione alle pretese kosovare figurano Romania, Spagna, Venezuela, Marocco, Cipro, Cina, Bielorussia e Russia. (Kop)