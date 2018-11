Serbia-Lesotho: ministro Esteri Dacic riceve omologo Magkothi in visita a Belgrado

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, riceve oggi l'omologo del Lesotho, Lesego Magkothi, in visita ufficiale a Belgrado. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'incontro si tiene presso la sede del ministero serbo. Il Lesotho è uno dei paesi che secondo le autorità di Belgrado ha ritirato il riconoscimento dato in precedenza all'indipendenza del Kosovo. Lo scorso 17 ottobre il ministro Dacic ha comunicato che Il Lesotho ha ritirato ogni precedente decisione "che poteva essere interpretata come un riconoscimento del Kosovo". La decisione è stata comunicata attraverso una nota del ministero degli Esteri del paese africano. Il capo della diplomazia di Belgrado ha precisato che le autorità del Lesotho ritengono che "la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo fatta nel febbraio del 2008 sia contraria al diritto internazionale". Il Lesotho, ha precisato un comunicato del ministero degli Esteri serbo, ritiene che l'unico contributo per una soluzione allo status del Kosovo sia il sostegno al dialogo Belgrado-Pristina, anziché la definizione di uno status prima che il dialogo sia concluso. (segue) (Seb)