Kosovo: ministro Esteri Pacolli, buone possibilità di aderire a Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha buone probabilità di diventare un paese membro dell'Interpol: lo ha ribadito il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, in vista dell'inizio della riunione odierna ad Abu Dhabi dell'Assemblea generale dell'organizzazione internazionale. "Siamo a sole poche ore da un momento importante e credo che il Kosovo diventerà un paese membro dell'Interpol in quanto sarebbe un voto meritato per il Kosovo come Stato in via di consolidamento", ha dichiarato Pacolli. Il quotidiano kosovaro "Bota Sot" riferisce che alcuni media serbi hanno riportato con sorpresa la notizia secondo cui la Russia avrebbe concordato di inserire l'adesione di Pristina all'Interpol nell'agenda dei lavori dell'Assemblea generale 2018. (segue) (Kop)