Italia-Croazia: presidente regione Fvg Fedriga riceve ambasciatore Chiodi

- Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia (Fvg) Massimiliano Fedriga ha ricevuto oggi a Trieste l'ambasciatore italiano in Croazia Adriano Chiodi Cianfarani. Lo rende noto lo stesso diplomatico tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. I temi affrontati nel colloquio, stando a quanto riportato, sono stati relativi ad opportunità economiche aggiuntive per le imprese locali in Croazia, al sostegno alla minoranza italiana residente nel paese balcanico e al potenziale per lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera regionale.(Res)