Kosovo-Serbia: stampa francese, Macron potrebbe sostenere modifica ai confini

- Il presidente francese francese Emmanuel Macron potrebbe sostenere l’idea di una modifica ai confini tra Kosovo e Serbia nell’ambito dell’accordo per la fase finale del dialogo tra i due paesi per la normalizzazione dei rapporti. Secondo quanto riferito dall’emittente internazionale francese “Rfi”, Macron potrebbe sostenere l'idea della "correzione delle frontiere" tra Kosovo e Serbia. "Dopo molti anni di inattività, sembra che la diplomazia francese voglia davvero essere coinvolta di nuovo nelle questioni balcaniche, e soprattutto per aiutare i difficili negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", si legge sul sito web di "Rfi”. La testata sottolinea che il sostegno di Macron, prima della sua visita in Serbia, sarà la chiave per “persuadere la Germania ad abbandonare l'opposizione a qualsiasi cambiamento ai confini nei Balcani”. (segue) (Kop)