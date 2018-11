Kosovo: premier Haradinaj a cancelliere austriaco Kurz, liberalizzazione visti sia inclusa in agenda Ue

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha chiesto oggi durante un incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Vienna, che la liberalizzazione dei visti per il Kosovo venga inserita nell'agenda del Consiglio dei ministri dell'Ue, dal momento che il paese avrebbe "soddisfatto tutti i requisiti previsti nel processo". Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, dopo la colazione di lavoro con i leader dei paesi dei Balcani occidentali organizzata da Kurz, Haradinaj ha affermato che oltre al diritto alla libertà di circolazione, la liberalizzazione dei visti per il Kosovo significa un maggiore partenariato e maggiori opportunità commerciali e di scambio per gli Stati membri dell'Ue e la regione. "Oggi a Vienna, in Austria, abbiamo fatto una colazione di lavoro con il cancelliere Sebastian Kurz e con i leader dei Balcani occidentali, nel corso della quale ho affermato che il Kosovo si impegna a rafforzare la cooperazione regionale ed è pronto ad assumersi i suoi obblighi, ma che anche questo deve essere reciproco. Ho informato le mie controparti che il Kosovo ha compiuto progressi nell'attuazione dell'Asa e dell'Era 1 e che ora stiamo aspettando di lanciare l'Era 2. Il Kosovo è l'unico paese dell'Ue e della regione che non ha libertà di circolazione e ho fatto appello al cancelliere Kurz affinché la liberalizzazione dei visti venga inclusa nell'agenda dell'Ue perché il Kosovo ha soddisfatto tutti i requisiti dell'Ue", ha scritto Haradinaj in un post su Facebook al termine dell’incontro. (segue) (Kop)