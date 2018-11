Diplomazia italiana: Serbia, aperta terza edizione Settimana cucina italiana nel mondo

- Si è aperta oggi la terza edizione consecutiva della Settimana della cucina italiana nel mondo, che si svolgerà in Serbia a Belgrado, Novi Sad, Nis e Subotica fino al 25 novembre. Il tema di quest'anno è la "Dieta mediterranea", che rende l'Italia uno dei paesi con l'alimentazione più sana a livello globale; l'Italia promuoverà oltre 1300 eventi in 110 Paesi. Il settore agroalimentare è un elemento simbolico e concreto per l'economia e l'identità italiana. Questo settore genera in Italia oltre 220 miliardi di euro di fatturato, 44 miliardi di euro di export e incide per il 13 per cento sul Pil nazionale. (segue) (Seb)