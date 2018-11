Kosovo: ministero Esteri, adesione Interpol beneficio per sicurezza nei Balcani (2)

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha inviato nei giorni scorsi una lettera all'omologo kosovaro Ramush Haradinaj esprimendo il sostegno di Berlino all'adesione di Pristina all'Interpol. Haradinaj ha espresso soddisfazione per il sostegno della Merkel e del governo tedesco. Nella lettera il cancelliere tedesco sottolinea che l'adesione del Kosovo all'Interpol rafforzerebbe l'integrazione di Pristina nella comunità internazionale così come la sicurezza e la cooperazione. Nei giorni scorsi anche l'Austria ha fatto sapere di sostenere l'adesione del Kosovo all'Interpol: secondo quanto affermato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz nel corso della sua visita a Pristina anche il Partito della libertà, partner nella coalizione di governo a Vienna, ha cambiato posizione sull'adesione del paese balcanico all'Interpol. Nel corso del mese di novembre è in programma l'Assemblea generale dell'Interpol nel corso della quale dovrebbe essere inserito in agenda il voto sull'adesione del Kosovo. (segue) (Kop)