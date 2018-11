Serbia: Ufficio coordinamento servizi sicurezza riunito per esaminare situazione in Kosovo

- L'ufficio per il coordinamento dei servizi di sicurezza della Serbia si è riunito oggi per esaminare la situazione relativa alla sicurezza in Kosovo. Secondo quanto riporta la stampa locale, è stato esaminato in particolare l'annuncio da parte di Pristina di una formazione di un esercito regolare del Kosovo oltre che la richiesta da parte kosovara di un ingresso nell'Interpol. Nel corso della riunione odierna è stato concordato un piano di lavoro per tutti i servizi di sicurezza serbi, in particolare con l'obiettivo di prevenire gli elementi di instabilità che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della popolazione serba in Kosovo. (Seb)