Kosovo-Serbia: ambasciata Usa a Pristina, Washington continua a sostenere dialogo

- Il governo degli Stati Uniti continua a sostenere il dialogo tra Kosovo e Serbia come mezzo per raggiungere la normalizzazione delle relazioni con Belgrado, essenziale per il futuro del Kosovo. Lo si legge in una nota dell’ambasciata Usa a Pristina ripresa dai media kosovari. “La leadership politica, a prescindere dai partiti di appartenenza, dovrebbe trovare ragioni comuni relative agli obiettivi del Kosovo e dovrebbe perseguire una via da seguire, che rifletta gli interessi di tutta la sua popolazione. Il Kosovo ha bisogno che i suoi leader dimostrino questo spirito di cooperazione al fine di conseguire progressi”, conclude la nota. Nei scorsi giorni l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Jonathan Cohen, ha fatto sapere che Washington apprezza gli sforzi di Serbia e Kosovo per normalizzare i loro rapporti. (segue) (Kop)