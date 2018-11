Speciale difesa: Kosovo, domani Interpol discute adesione Pristina all’organizzazione

- Tra i punti all’ordine del giorno della riunione dell’Interpol di domani ci sarà anche l'adesione del Kosovo all’organizzazione. In un post sul proprio profilo Facebook, il vicepremier e ministro degli Affari esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha sottolineato che includere il paese nell'agenda è un “buon inizio, poiché la guerra contro il crimine organizzato internazionale e il terrorismo è l'obiettivo del Kosovo”. Anche altri rappresentanti governativi, scrive il quotidiano “Epoka”, hanno espresso ottimismo per una risposta positiva degli Stati membri dell’Interpol evidenziando le “pressioni” contro l'adesione del Kosovo a questa organizzazione da parte della Serbia. Il ministero degli Esteri di Pristina ha preso posizione sulla questione nei giorni scorsi sottolineando che l'adesione del Kosovo all'Interpol offrirà benefici a tutti i paesi della regione balcanica rafforzando la sicurezza e le capacità di contrasto al terrorismo. La diplomazia kosovara si è detta fiduciosa sul fatto che "il processo servirà non solo gli interessi del Kosovo e dei suoi cittadini, ma anche dei paesi membri dell'Interpol e dei suoi cittadini". "L'unico sconfitto da questo processo sarà la criminalità transnazionale", aggiungeva in una nota il ministero invitando tutti i paesi membri a votare in favore dell'adesione di Pristina nella prossima Assemblea generale dell'Interpol a fine novembre. (Kop)