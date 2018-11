Kosovo-Serbia: stampa francese, Macron potrebbe sostenere modifica ai confini (2)

- Intervenuto nei giorni scorsi sulla questione, il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha sottolineato come sia nell’interesse del Kosovo ottenere il riconoscimento da parte della Serbia, a patto di “non toccare quanto creato sino ad ora”. "Siamo interessati ad essere riconosciuti dalla Serbia e dovremmo negoziare sul riconoscimento, ma con l'intoccabilità di ciò che abbiamo creato finora. Se succede il contrario, allora è pericoloso per il paese. Se non sappiamo proteggere ciò che abbiamo raggiunto, non possiamo proteggere qualcosa di nuovo", ha detto Haradinaj parlando agli studenti della facoltà di filosofia dell'Università di Pristina. Il premier kosovaro si è poi soffermato sulle sfide e difficoltà che il governo sta incontrando anche per la sua composizione. “Guido un governo di coalizione di diversi partiti e in quanto tale, si tratta di un governo che è messo alla prova anche per i suoi stessi contenuti. I più impegnativi sono stati alcuni dei problemi che ho riscontrato sul mio tavolo", ha dichiarato Haradinaj. (segue) (Kop)