Kosovo-Serbia: stampa francese, Macron potrebbe sostenere modifica ai confini (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato tedesco ha inoltre osservato che la Germania è sinceramente impegnata per una riuscita del dialogo Belgrado-Pristina, per la pace e la stabilità di questa parte d'Europa. La soluzione finale fra Belgrado e Pristina, ha ancora detto Beyer, deve essere durevole e sostenibile. Arsic ha sottolineato la necessità di proseguire i negoziati con la parte albanese, per arrivare ad una soluzione durevole e sostenibile. Il vicepresidente del parlamento serbo ha poi ribadito che la parte serba ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti, mentre la parte albanese non ha ancora adempiuto ai propri obblighi. (segue) (Kop)