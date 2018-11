Kosovo-Serbia: stampa francese, Macron potrebbe sostenere modifica ai confini (7)

- Nella stessa giornata Beyer ha avuto un incontro con il ministro per l'Integrazione europea serbo, Jadranka Joksimovic. Secondo una nota del governo serbo, al centro del colloquio è stato il processo d'integrazione europea della Serbia, la situazione regionale e i rapporti bilaterali fra Serbia e Germania. La Serbia, secondo quanto ribadito dalla Joksimovic, resta impegnata nel suo percorso di adesione all'Ue e nelle riforme avviate nell'ambito di tale processo. Il ministro ha poi comunicato a Beyer che Belgrado è pronta per condurre le trattative su 7 capitoli negoziali. Beyer ha ribadito il sostegno di Berlino al processo di integrazione della Serbia. I progressi in tale percorso e l'attuazione delle riforme saranno degli indicatori importanti, ha aggiunto Beyer, in vista di un'apertura di nuovi capitoli negoziali. Nella giornata precedente Beyer è stato in Kosovo dove ha incontrato le autorità locali. In un colloquio con il presidente kosovaro Hashm Thaci, Beyer ha ribadito la posizione della Germania secondo cui "è inaccettabile" l'opzione di una correzione dei confini con la Serbia. (segue) (Kop)