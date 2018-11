Kosovo-Serbia: stampa francese, Macron potrebbe sostenere modifica ai confini (8)

- Nelle scorse settimane il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che "non può andare contro la volontà del popolo" riguardo all'individuazione di una soluzione per la questione del Kosovo. Secondo quanto riportava l'emittente "Rts", Vucic ha così commentato i risultati dell'ultima ricerca condotta dal Centro per le libere elezioni e la democrazia (Cesid), secondo cui il 44 per cento dei cittadini serbi è contrario all'ipotesi di una correzione dei confini fra Kosovo e Serbia. "Quella che pensavo poter essere una soluzione per il Kosovo ha incontrato l'opposizione dell'opinione pubblica in Serbia", ha detto aggiungendo che "qualcuno si ricorderà fra 20 anni che avremmo potuto fare di più e meglio". (Kop)