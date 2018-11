Italia-Albania: inaugurata a Milano Camera di Commercio e Industria albanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in Albania si sta creando una bella comunità italiana, 35mila a causa delle condizioni non ottimali in Italia - ha detto il ministro per la diaspora Pandeli Majko - questi numeri sono importanti richiedono però qualità dei servizi tra i due Paesi". La diaspora - ha proseguito il ministro - considerando la situazione europea e balcanica è molto importante in questi momenti di rapporti delicati". "Già dal prossimo mese - ha annunciato Pandeli Majko - sarà applicata un'iniziativa del governo albanese che riguarderà la diaspora e sarà quella di considerare la diaspora albanese e quella del Kosovo come un'unica diaspora". (Res)