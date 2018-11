Kosovo: incidente stradale, ferito ambasciatore turco a Pristina

- L'ambasciatore turco in Kosovo, Kivilcim Kilic, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nei pressi della capitale kosovara Pristina. Lo ha reso noto oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci in un post su Facebook. Nell'incidente, avvenuto nei pressi della località di Mramor, lungo l'autostrada Pristina-Gnjilane, sono morte tre persone e altre quattro, tra cui Kilic e tre funzionari turchi, sono rimasti feriti. Nel suo post Thaci ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle persone uccise nell'incidente. (Kop)