Kosovo-Serbia: ambasciata Usa a Pristina, Washington continua a sostenere dialogo (2)

- Parlando nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza Onu dedicata alla situazione nel paese balcanico, Cohen ha aggiunto che il Kosovo ha il "diritto sovrano" di creare un proprio esercito e Pristina dovrebbe entrare a fare parte dell'Interpol. L'ambasciatore kosovaro a Washington, Vlora Citaku, ha confermato che l'esercito del Kosovo sarà creato presto mentre a suo parere non è possibile alcun confronto con la Serbia su questo tema. Citaku ha aggiunto che la missione Unmik non ha più un ruolo di peacekeeping nel paese e "per questo potrebbe essere positivo utilizzare le risorse di questa organizzazione per una soluzione ad altre crisi nel mondo". L'ambasciatore kosovaro ha inoltre sottolineato che l'indipendenza di Pristina è stata certificata anche dalla Corte internazionale di giustizia per cui si tratta di una questione "irreversibile". (segue) (Kop)