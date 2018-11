Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, dazi sono conseguenza trattamento non paritario nel passato

- La decisione di Pristina di imporre dazi sulle merci serbe e bosniache sono la conseguenza del trattamento "non paritario" che per anni hanno avuto le merci kosovare nei due paesi: lo ha detto il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, in una conferenza stampa a Vienna seguita alla colazione di lavoro con i leader dei paesi dei Balcani occidentali organizzata dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Nessun prodotto del Kosovo è potuto andare in Serbia o in Bosnia Erzegovina senza degli ostacoli finanziari. Dall'altra parte abbiamo una buona cooperazione con gli altri paesi, con cui non abbiamo degli ostacoli tariffari. Siamo pronti al rafforzamento dei rapporti con tutti i vicini", ha detto Haradinaj. Il premier kosovaro ha poi affrontato la questione della liberalizzazione dei visti con l'Unione europea, osservando che Pristina è pronta a fare questo passo ma "in Europa non esiste la prontezza a decidere" sulla questione. Secondo Haradinaj, Pristina ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti in questo senso. (segue) (Seb)