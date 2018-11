I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: premier Brnabic, dazi Pristina sono discriminazione verso tutto ciò che è serbo - I dazi imposti dalle autorità del Kosovo sulle merci importate dalla Serbia vanno a discriminare "tutto ciò che è serbo": lo ha detto la premier della Serbia, Ana Brnabic, in una conferenza stampa tenuta a Vienna dopo la colazione di lavoro con i leader dei paesi dei Balcani occidentali organizzata dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Brnabic ha osservato che la decisione di Pristina va contro l'Accordo di libero scambio fra i paesi dell'Europa centro-orientale (Cefta). "Non è in linea con (l'accordo) Cefta, e rappresenta una chiara discriminazione verso tutto ciò che è serbo. Speriamo di essere in grado in futuro di attuare questo accordo, elemento questo che consentirà di proseguire i colloqui su quello che possiamo raggiungere insieme", ha detto Brnabic. La premier ha infine ringraziato il cancelliere austriaco Kurz per il sostegno dell'Austria al processo di allargamento dell'Unione europea, auspicando al tempo stesso l'apertura di nuovi capitoli dei negoziati di adesione Serbia-Ue. (segue) (Res)