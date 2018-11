Difesa: Trenta, granatieri protagonisti vicende che hanno accompagnato vita del paese (2)

- "Da anni, inoltre, mettete al servizio del paese e della comunità internazionale la vostra grande professionalità e le vostre peculiari competenze all'interno dei contesti internazionali cui siete chiamati a operare, in Kosovo, in Libano, dimostrandovi sempre all'altezza del vostro compito, apprezzati dai colleghi delle Forze armate di paesi alleati ed amici, benvoluti dalle popolazioni locali. Un impegno difficile", ha spiegato il ministro della Difesa, "che affrontate sopportando anche il sacrificio che lunghi mesi di permanenza all'estero, in aree spesso molto ostili, comportano per voi e le vostre famiglie. E' anche grazie a voi se le nostre Forze armate ricevono in tanti consessi internazionali indiscusse attestazioni di stima e di plauso, genuine dimostrazioni di riconoscenza dalle popolazioni locali delle aree di crisi. E soprattutto ricevono altissimo consenso da parte degli italiani, un consenso che va preservato con l'impegno quotidiano di cui Voi tutti siete esempio. E questo è un motivo di orgoglio per tutti noi. Oggi", ha concluso Trenta, "desidero ringraziarvi a nome di tutti gli italiani, per quello che avete fatto e per quello che fate, per la determinazione, la dedizione con cui assolvete i vostri compiti, per il servizio che prestate per il bene del paese e della collettività internazionale". (Rin)