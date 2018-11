Kosovo: autorità doganale, aumento delle entrate grazie a dazi su import da Serbia e Bosnia

- L'imposizione di un dazio del 10 per cento sulle importazioni di beni da Serbia e Bosnia Erzegovina ha prodotto per il Kosovo un aumento delle entrate di circa 300mila euro. Lo hanno riferito agenti delle dogane kosovare parlando all'emittente "Radio Free Europe". Il direttore delle dogane kosovare ha dichiarato che le importazioni dai due paesi colpiti dalle misure annunciate dal governo di Pristina sono calate del 50 per cento. "Il paragone è stato fatto una settimana prima e una settimana dopo l'attuazione della decisione", ha spiegato parlando di "circa 7 miliardi di euro di prodotti importati da questi due paesi" prima della decisione, mentre nei sei giorni a seguire "abbiamo avuto 3,5 miliardi di euro di import". (segue) (Kop)