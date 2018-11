Speciale difesa: Kosovo, vice ministro Ramadani, “irreversibile” processo per creazione Esercito

- Il processo per la creazione di un Esercito regolare in Kosovo è “irreversibile” ed entro la fine dell’anno il parlamento di Pristina approverà il pacchetto di leggi che consentirà la transizione delle Forze di sicurezza nazionali (Ksf) in Esercito. Lo ha affermato il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani in un'intervista al quotidiano “Epoka”. Ramadani ha sottolineato che la trasformazione delle Forze di sicurezza in Forza armata è un processo irreversibile evidenziando che con l'entrata in vigore della nuova legislazione, il nome della Ksf rimarrà invariato, ma la sua missione sarà intensificata in compiti militari di autodifesa. Ramadani ha affermato che l'operazione della Ksf sarà basata su esigenze e richieste di sicurezza in tutto il territorio del Kosovo. Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosovapress", ha spiegato lunedì 12 novembre che il nuovo esercito del Kosovo sarà composto da tre unità. Haradinaj ha precisato che "l'unità per il nord" non significa che Pristina intende inviare l'esercito nella parte settentrionale del paese: "Non è vero", ha assicurato. Al momento, infatti, in base alle risoluzioni Onu l'esercito del Kosovo per essere dispiegato nella parte nord del paese, al confine con la Serbia, deve ottenere l'autorizzazione della missione Nato Kfor. Le nuove Forze armate kosovare, ha proseguito Haradinaj, saranno strutturate come la Kfor. "Abbiamo una partnership e sosteniamo la Kfor. Il modo in cui ci sosteniamo a Peja e Gjakova sarà esteso in ogni parte del Kosovo", ha dichiarato il premier kosovaro che nei giorni scorsi, stando a quanto reso noto dalla stampa locale, ha avuto un colloquio con il comandante della missione Kfor, generale Salvatore Cuoci. "La Serbia è contraria ad una trasformazione delle sicurezza di sicurezza kosovare in un esercito regolare", ha rimarcato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic intervenendo alla sesta edizione della Settimana della Nato a Belgrado. Una tale operazione, ha detto Dacic, andrebbe a violare la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e minaccerebbe la stabilità regionale. "Evidentemente Pristina non rinuncia a ciò, a prescindere dal fatto che non lo definisca formalmente così. Una volta ancora compiono una mossa unilaterale che rappresenta un potenziale di instabilità", ha detto il ministro, aggiungendo che per la Serbia è un'importante garanzia il fatto che le forze kosovare non possono entrare nel nord del Kosovo senza l'accordo del comandante di Kfor. "Il Kosovo avrà il proprio esercito nonostante le preoccupazioni della Serbia", ha confermato in precedenza il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli. Dopo la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in esercito, ha precisato Veseli, le truppe di Pristina raggiungeranno le 5000 unità più 3000 riservisti. "Faremo questo passo insieme alla comunità internazionale, e siamo costantemente in contatto con gli Stati Uniti e con i nostri partner della Nato", ha assicurato il presidente del parlamento kosovaro. Veseli ha quindi definito "ingiuste" e "non umane" le presunte pressioni esercitate da Belgrado sui cittadini di etnia serba affinché non si uniscano alle forze di sicurezza del Kosovo. "Le Forze di sicurezza kosovare non sostituiranno la missione Nato in Kosovo (Kfor) o la stessa presenza dell’Alleanza nel paese", ha rimarcato ancora in precedenza il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj durante la conferenza "Ksf and Partners" sottolineando che la transizione del Ksf in Esercito regolare è un processo lungo e difficile. "La situazione della Ksf è legata al processo democratici e graduale di transizione volto a contribuire alla sicurezza regionale e globale, oltre a mostrare la nostra maturità e la prontezza ad assumere ulteriori responsabilità", ha affermato Haradinaj nel suo intervento. Il premier di Pristina ha anche condannato le minacce contro i membri della Ksf, affermando che tali minacce sono inaccettabili. "La Ksf non sostituirà la Kfor che è la benvenuta nel nostro paese, la Ksf non sostituirà la Nato, e la presenza della Nato è più che benvenuta nel nostro paese e vogliamo unirci a questa organizzazione, vogliamo servire insieme a voi", ha aggiunto Haradinaj sottolineando che una volta completata la transizione in Esercito regolare le Forze kosovare saranno pronte a “servire le forze Nato” in tutto il mondo. (Kop)