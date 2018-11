I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: ministero Esteri, adesione Interpol beneficio per sicurezza nei Balcani - L'adesione del Kosovo all'Interpol offrirà benefici a tutti i paesi della regione balcanica rafforzando la sicurezza e le capacità di contrasto al terrorismo. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Pristina tramite un comunicato diffuso oggi. Il ministero degli Esteri di Pristina si dice fiducioso sul fatto che "il processo servirà non solo gli interessi del Kosovo e dei suoi cittadini, ma anche dei paesi membri dell'Interpol e dei suoi cittadini". "L'unico sconfitto da questo processo sarà la criminalità transnazionale", aggiunge la nota invitando tutti i paesi membri a votare in favore dell'adesione di Pristina nella prossima Assemblea generale dell'Interpol a fine novembre. (Res)