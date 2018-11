Kosovo: capo gruppo Ldk Hoti, premier Haradinaj non ha più i numeri per governare

- Il governo del primo ministro Ramush Haradinaj ha due opzioni: inglobare nella maggioranza un altro partito o indire elezioni anticipate. E' l'opinione del capo gruppo della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Abdullah Hoti, il quale ha commentato, come riportato dal quotidiano "Telegrafi", la situazione politica nel paese dopo che la Lista serba ha decisione di fare venire meno il suo sostegno al governo di Pristina. Secondo il rappresentante del maggiore partito di opposizione, "siamo pronti" per andare ad elezioni anticipate ma gli attuali voti dell'opposizione kosovara "non sono sufficienti per sfiduciare il governo". D'altra parte, ha ribadito, "questo governo non ha i 61 voti per approvare anche il più semplice provvedimento". La Lista serba ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di passare all'opposizione, dopo che il governo ha approvato un imposizione di dazi del 10 per cento sull'importazione di prodotti da Serbia e Bosnia Erzegovina.(Kop)