I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, possibile cambiare il futuro costruendo la pace - Kosovo e Serbia non possono cambiare il passato ma possono cambiare il futuro costruendo la pace: lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci in un'intervista al portale "The Point". Secondo Thaci, uno dei problemi chiave nei rapporti è che i cittadini serbi "continuano a ritenere che il Kosovo sia la culla della Serbia". Per questo, ha detto, "abbiamo bisogno di tempo per spiegare ai cittadini dei nostri paesi che è nel reciproco interesse costruire rapporti duraturi" in modo da permettere l'adesione all'Ue e la stabilità nei Balcani. L'ultimo incontro dei giorni scorsi a Bruxelles tra il presidente kosovaro Thaci e l'omologo serbo Aleksandar Vucic ha messo in evidenza tutte le criticità nei rapporti tra Pristina e Belgrado, da superare prima di trovare un eventuale accordo sulla normalizzazione dei rapporti. (segue) (Res)