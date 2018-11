Speciale difesa: Trenta, granatieri protagonisti vicende che hanno accompagnato vita del paese

- Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in occasione della sua visita, a Spoleto, al secondo Battaglione Granatieri "Cengio", ha affermato che "i Granatieri vantano un'antica e gloriosa storia, anzi la più antica tra le specialità dell'Esercito, risalente addirittura al 18 aprile del 1659, quando il Duca Carlo Emanuele II, sciogliendo le milizie mercenarie allora esistenti, formò il Reggimento delle Guardie dell'Armata piemontese dal quale discendono i Granatieri. Da allora", ha continuato l'esponente dell'esecutivo nel suo messaggio di saluto, "i Granatieri sono stati protagonisti in guerra e in pace, in patria e all'estero, delle vicende che hanno accompagnato la vita del paese. In questi giorni abbiamo celebrato il centenario della vittoria dell'Italia durante la prima guerra mondiale: la battaglia del monte Cengio, da cui il nome del vostro reparto, è soltanto una delle tante tappe che ricordano lo straordinario sacrificio di cui si resero protagonisti i vostri padri. Oggi", ha sottolineato il ministro, "i compiti dei Granatieri, nell'ottica di uno strumento militare sempre più moderno e rispondente ai bisogni del paese, si sono notevolmente ampliati e vi vedono affiancare le forze di polizia in operazioni di controllo del territorio, intervenire a supporto della popolazione, operare in teatri operativi lontani dalle vostre case. Il contributo che fornite da anni, senza soluzione di continuità, nell’ambito dell’operazione 'Strade Sicure', è prezioso e grandemente apprezzato dai cittadini, per il senso di rassicurazione sociale e solidarietà che la vostra presenza trasmette ogni giorno. Così come altrettanto apprezzato, e a volte determinante", ha rilevato Trenta, "è il servizio reso ogni qualvolta siete intervenuti per prestare soccorso alla popolazione in situazioni di calamità, come in occasione dei terremoto di Amatrice, o di emergenza incendi nella Regione". "Da anni, inoltre, mettete al servizio del paese e della comunità internazionale la vostra grande professionalità e le vostre peculiari competenze all'interno dei contesti internazionali cui siete chiamati a operare, in Kosovo, in Libano, dimostrandovi sempre all'altezza del vostro compito, apprezzati dai colleghi delle Forze armate di paesi alleati ed amici, benvoluti dalle popolazioni locali. Un impegno difficile", ha spiegato il ministro della Difesa, "che affrontate sopportando anche il sacrificio che lunghi mesi di permanenza all'estero, in aree spesso molto ostili, comportano per voi e le vostre famiglie. E' anche grazie a voi se le nostre Forze armate ricevono in tanti consessi internazionali indiscusse attestazioni di stima e di plauso, genuine dimostrazioni di riconoscenza dalle popolazioni locali delle aree di crisi. E soprattutto ricevono altissimo consenso da parte degli italiani, un consenso che va preservato con l'impegno quotidiano di cui Voi tutti siete esempio. E questo è un motivo di orgoglio per tutti noi. Oggi", ha concluso Trenta, "desidero ringraziarvi a nome di tutti gli italiani, per quello che avete fatto e per quello che fate, per la determinazione, la dedizione con cui assolvete i vostri compiti, per il servizio che prestate per il bene del paese e della collettività internazionale". (Rin)