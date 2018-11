Serbia-Italia: ministro Integrazione Ue Joksimovic riceve ambasciatore Lo Cascio, Roma sostiene percorso europeo Belgrado (3)

- Joksimovic ha infine sottolineato che la Serbia è impegnata nella definizione di una soluzione duratura per il Kosovo. Il ministro ha osservato, tuttavia, che Pristina, con l'introduzione di numerose azioni unilaterali, mette a repentaglio il dialogo, andando così in senso contrario sia agli sforzi fatti per preservare e promuovere la stabilità, sia agli accordi economici regionali. La pace, la stabilità e lo sviluppo della regione sono sicuramente interessi della Serbia, ha sottolineato il ministro, aggiungendo che questi rimangono al centro della sua attenzione. Ha sottolineato di aspettarsi che anche altri nella regione accettino questi valori come orientamento politico prioritario. (Seb)