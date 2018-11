Kosovo: vice ministro Ramadani, “irreversibile” processo per creazione Esercito

- Il processo per la creazione di un Esercito regolare in Kosovo è “irreversibile” ed entro la fine dell’anno il parlamento di Pristina approverà il pacchetto di leggi che consentirà la transizione delle Forze di sicurezza nazionali (Ksf) in Esercito. Lo ha affermato il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani in un'intervista al quotidiano “Epoka”. Ramadani ha sottolineato che la trasformazione delle Forze di sicurezza in Forza armata è un processo irreversibile evidenziando che con l'entrata in vigore della nuova legislazione, il nome della Ksf rimarrà invariato, ma la sua missione sarà intensificata in compiti militari di autodifesa. Ramadani ha affermato che l'operazione della Ksf sarà basata su esigenze e richieste di sicurezza in tutto il territorio del Kosovo. (segue) (Kop)