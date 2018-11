Kosovo: vice ministro Ramadani, “irreversibile” processo per creazione Esercito (2)

- Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosovapress", ha spiegato lunedì 12 novembre che il nuovo esercito del Kosovo sarà composto da tre unità. Haradinaj ha precisato che "l'unità per il nord" non significa che Pristina intende inviare l'esercito nella parte settentrionale del paese: "Non è vero", ha assicurato. Al momento, infatti, in base alle risoluzioni Onu l'esercito del Kosovo per essere dispiegato nella parte nord del paese, al confine con la Serbia, deve ottenere l'autorizzazione della missione Nato Kfor. Le nuove Forze armate kosovare, ha proseguito Haradinaj, saranno strutturate come la Kfor. "Abbiamo una partnership e sosteniamo la Kfor. Il modo in cui ci sosteniamo a Peja e Gjakova sarà esteso in ogni parte del Kosovo", ha dichiarato il premier kosovaro che nei giorni scorsi, stando a quanto reso noto dalla stampa locale, ha avuto un colloquio con il comandante della missione Kfor, generale Salvatore Cuoci. (segue) (Kop)